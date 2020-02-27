瑞信：澳洲股市120年表現冠絕全球　每年平均回報達...

全球投資大行之一的瑞士信貸發表2020年環球投資回報年報，指澳洲股市是過去120年全球最表現佳的股市，自1900年以來，以當地貨幣計每年平均回報達6.8%。

若以美元計，澳洲股市過去120年的表現亦跑贏全球其他22個股市，表現緊隨其後是美國、南非及新西蘭，而今次研究的股市在1900年佔全球股市市值98%，目前仍佔91%。該報告與倫敦商學和牛津大學合作編制。

澳洲一直視為「幸運」之國，主要是當地擁有豐富的天然資源，但報告指出，澳洲以服務業為主的經濟，加上擁有穩健的銀行及儲蓄體系，令當地成功避過環球金融危機。此外，澳洲的完備的法治、教育及監管體系，亦吸引外國投資者。

新冠肺炎疫症最近爆發，拖累MSCI所有國家世界指數今年下跌4.5%，澳洲股市周四(27日)收市挫0.75%，令今年迄今掉頭回落3.9%，惟跌幅相對溫和。

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