【藍籌業績】新鴻基地產6個月賺154億　中期息1.25元

若撇除投資物業公平值變動後，股東基礎溢利134億元，按年跌2%，每股基礎溢利4.63元。

期內連同合作項目收益，集團錄得物業銷售收益162億元。來自物業銷售的溢利為68億元，按年增加3%。按所佔權益計算，集團期內錄得的合約銷售額約216億元。

期內連同合作項目租金收入計算，總租金收入按年上升3%，至127億元，淨租金收入按年升2%，至96億元。租金收入增長主要來自香港及內地的新收租物業。然而，自2019年中起，本地社會事件導致香港經營環境轉差，特別是在零售租務及酒店業務，而今年初新型冠狀病毒出現，亦令短期市況進一步受打擊。

截至2019年12月底，按所佔總樓面面積計算，集團在香港的土地儲備約有5,890萬平方呎，當中包括約2,580萬平方呎的發展中物業，將用作不同用途，以及約3,310萬平方呎的已落成物業，其中絕大部分用作長線投資。集團將繼續貫徹其補充土地儲備的策略，包括積極將農地轉換土地用途。

展望未來，集團表示，近期嚴峻的疫情，以及中美第二階段貿易談判仍存在的不穩定因素，在短期內會對內地經濟及其整體物業市場造成影響。然而，中央政府將繼續推出穩定經濟增長的措施支持內地經濟。長遠而言，內地經濟將繼續有合理的增長，有利內地房地產市場的健康發展。

香港方面，由於外圍經濟仍存有不少隱憂，加上最近疫情持續及本地社會事件，令香港經濟面對更大的下行風險，尤其是旅遊業和零售相關的行業。長遠而言，香港定能進一步加強其作為國際金融、商業、貿易和旅遊中心的地位。集團深信香港將有更美好的未來。

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