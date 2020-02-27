【fb直播】內地出手救經濟 港股生猛？
2020年02月27日 16:37
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內地出招救經濟，港股周四(27日)尾市抽升，短期有望重上27,000關？
基建水泥股亦落鑊，市場估計內地今年基建投資增速有望大幅回升，預計升約8至9%，中鐵(00390)、中鐵建(01186)、中交建(01800)、海螺水泥(00914)及華潤水泥(01313)等齊齊向上，前景睇高一線？
渣打集團(02888)公布去年全年業績，基本稅前盈利為41.72億美元，按年升8%，差於市場預期，全年股息則為每股27仙美元，按年增6%，並公布打算回購5億美元股份，股價有得彈，投資者要點部署？
新鴻基地產(00016)剛公布半年業績，純利154.19億港元，按年減少24%。業績合唔合格？
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