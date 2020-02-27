新股專輯：渤海銀行申請上市 正聘在港人員
2020年02月27日 16:40
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渤海銀行已正式向聯交所遞交上市申請，建銀國際、海通國際、農銀國際及中信里昂證券為聯席保薦人。早前傳其下半年上市，集資20億至30億美元(約156億至234億港元)。
該行為中國12間全國股份制商業銀行之一，據初步招股文件，截至2019年9月底止，該行總資產達10,957.92億元人民幣(下同)。去年首9個月營業收入211.5億元，淨利潤為65.39億元，分別按年增長18.86%及15.9%。去年9月底止，其不良貸款率為1.77%，較2018年底的1.84%有所下降。
值得留意的是，渣打銀行(香港)為其第二大股東，持股19.99%，而渣打銀行大中華區戰略發展總監馮載麟為該行副董事長；最大股東為國企天津泰達，持股25%。
事實上，該行正為香港代表處招聘人手，並在中環商業大廈外牆刊登大型招聘廣告。
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