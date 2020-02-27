新冠肺炎：穆迪削全球汽車銷售預測　料跌2.5%

評級機構穆迪將今年全球汽車銷售預測削至8,800萬輛，按年跌2.5%，較原本預期跌0.9%擴大，反映新冠肺炎爆發打擊需求和打亂業界供應鏈，以及排放監管收緊的影響。回顧去年，全球汽車銷售跌4.9%。

穆迪提到，在中國，消費者遠離人多的地方，包括汽車經銷商，同時，由於較廣泛的經濟不明朗令企業縮減資本開支，導致企業對汽車的需求亦減少。

新預測下，穆迪料中國、西歐和美國今年汽車銷售分別跌2.9%、4%和1.2%。相關預測假設疫情可於首季底前受控，容許經濟活動於第2季回復正常。該機構對汽車業前景的評估維持「負面」。

此外，雖然鄰近的意大利新冠肺炎確診個案大增，但在瑞士舉行的年度日內瓦汽車展將如期於下周一展開，屆時數以百計來自全球主要車廠包括福士、戴姆勒和寶馬汽車的高管和員工將聚首，介紹新車款等。車展主辦方表示，會繼續定期監察和重新評估形勢。

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