政府於4至6月將推兩幅住宅地 共涉約1370伙
2020年02月27日 16:45
東網電視更多新聞短片
發展局局長黃偉綸(中)
政府公布下一財政年度賣地計劃，賣地表設有15幅住宅地，可建單位約7,530伙，同時，亦設6幅商業用地，提供超過897萬方呎。其中於4至6月將會推出兩幅住宅用地，包括鴨脷洲海旁道及大埔馬窩路地皮，預計可以興建約1,370個單位，較今年1至3月約1,850伙少約26%。
該15幅住宅地，其中有3幅來自大埔、古洞及啟德分別提供2幅地皮，其餘地皮分布於鴨脷洲、葵涌、西貢、山頂、灣仔、元朗、粉嶺及屯門。
古洞的兩幅地皮地盤面積佔地約28萬方呎，而啟德兩地皮的地盤面積合共近18萬方呎。
此外，新財政年度將會推出3個鐵路物業發展項目，包括兩項位於黃竹坑站的項目，餘下一個則位於日出康城，合共提供約4,050伙。
至於須修訂土地契約的私人重建項目佔1,980伙，而不須修訂土地契約的私人重建項目則佔2,170伙。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。