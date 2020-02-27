新股專輯：奇士達周五招股 入場費2969元
2020年02月27日 16:50
東網電視更多新聞短片
左起：民銀資本執行董事郭嘉賢、奇士達董事會主席兼行政總裁余煌、奇士達副總經理貝烈亮、民銀資本副總裁陳振聲
中國智能玩具生產商奇士達(06918)周五(28日)起至3月4日招股，每股招股價介乎1.17至1.47港元，每手2,000股，入場費約2,969.63元，預期於3月18日掛牌，民銀資本為獨家保薦人。
該公司發行8,840萬股新股，當中10%為香港公開發售，集資最多1.29億元，所得約70.8%將為擴張計劃提供資金；19.2%將用於維持並鞏固與現有客戶(特別是海外客戶)的關係、擴大及豐富客戶基礎以及收購或投資於下游公司；10%用於一般營運資金及其他一般用途。
新冠肺炎疫情影響中國內地生產，投資者關係顧問黃馨逸指，目前約80%員工已復工，由於行業傳統在農曆新年期間停產1.5個月，並在事前趕工，故目前訂單生產未受大影響。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。