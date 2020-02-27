新股專輯：奇士達周五招股　入場費2969元

該公司發行8,840萬股新股，當中10%為香港公開發售，集資最多1.29億元，所得約70.8%將為擴張計劃提供資金；19.2%將用於維持並鞏固與現有客戶(特別是海外客戶)的關係、擴大及豐富客戶基礎以及收購或投資於下游公司；10%用於一般營運資金及其他一般用途。

新冠肺炎疫情影響中國內地生產，投資者關係顧問黃馨逸指，目前約80%員工已復工，由於行業傳統在農曆新年期間停產1.5個月，並在事前趕工，故目前訂單生產未受大影響。

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