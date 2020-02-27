創興銀行去年多賺近8%　派息0.41元

年內，綜合溢利上升主要由於淨利息收入增長、成本費用的有效管控及資產質量保持良好。淨利息收入為32.6億元，按年增加13.19%，主要因貸款增長帶動。淨費用及佣金收入減少12.46%至3.37億元，主要是受投資市場環境低迷影響，證券買賣佣金及代理服務收入減少。

於2019年12月31日，總資本比率為17.51%，一級資本比率為14.32%，而普通股權一級資本比率為12.28%。

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