創興銀行去年多賺近8% 派息0.41元
2020年02月27日 16:54
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創興銀行(01111)公布2019年全年業績，股東應佔溢利19.01億港元，按年上升7.97%，而減值準備後的營業溢利為22.48億元，按年增加14.8%，每股盈利1.8元，派末期現金股息每股0.41元。
年內，綜合溢利上升主要由於淨利息收入增長、成本費用的有效管控及資產質量保持良好。淨利息收入為32.6億元，按年增加13.19%，主要因貸款增長帶動。淨費用及佣金收入減少12.46%至3.37億元，主要是受投資市場環境低迷影響，證券買賣佣金及代理服務收入減少。
於2019年12月31日，總資本比率為17.51%，一級資本比率為14.32%，而普通股權一級資本比率為12.28%。
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