賣地計劃：全年推售15幅住宅地　料可興建7530伙

政府公布下一財政年度賣地計劃，賣地表設有15幅住宅地，可建單位約7,530伙，其中有3幅來自大埔、古洞新發展區及啟德分別提供2幅地皮，其餘地皮分布於鴨脷洲、葵涌、西貢、山頂、灣仔、元朗、粉嶺及屯門。

古洞新發展區的兩幅地皮地盤面積佔地約28萬方呎，而啟德兩地皮的地盤面積合共近18萬方呎。

下年度賣地計劃的15幅土地，已有12幅完成改劃程序。餘下3幅土地雖未完成改劃，但以伙數計算，僅佔賣地表可建單位7,530伙約8%。

此外，新財政年度將會推出3個鐵路物業發展項目，包括兩項位於黃竹坑站的項目，餘下一個則位於日出康城，合共提供約4,050伙。

至於須修訂土地契約的私人重建項目佔1,980伙，而不須修訂土地契約的私人重建項目則佔2,170伙。

－－－－－－