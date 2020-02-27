渣打：料首兩季收入受累疫情　美倘減息將增息差壓力

展望今年業務前景，該行渣打香港區行政總裁禤惠儀指，1月份區內業務表現良好，惟隨後疫情擴散拖累經濟活動收縮，加上部分分行於過去數周關閉，導致需要面對面進行的業務活動大減，形容季內面臨較大業務挑戰，冀疫情過後情況有所改善，使全年業務維持平穩。

去年美國多次減息，不利銀行業淨息差表現。惟禤氏認為，於肺炎疫情擴散情況下，美國今年或再度減息，進一步加大淨息差壓力。

渣打大中華及北亞地區行政總裁洪丕正表示，新冠肺炎於首季嚴重拖累香港及中國經濟，為業務前景一大隱憂，預計集團今年首兩季收入將受影響，而且貸款減值將由去年低位回升。不過他預計，經濟活動將於今年年中開始恢復，料疫情對集團全年盈利的壓力可控。

儘管渣打集團仍然維持盈利目標，冀於2021年或以前將有形股東回報率(ROTE)升至超過10%，但洪丕正坦言，部分宏觀經濟環境變化難以控制，例如中港經濟增長及利率水平未如預期，導致達標機會減低，但透露目前沒有成本節流或裁減人手等計劃。

渣打宣布，將於短期內開始最多5億美元的回購計劃。洪丕正預告，若集團年內成功出售印尼合營企業Permata業務，將視乎普通股權一級資本比率，考慮進行新一輪回購。

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