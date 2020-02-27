【疫市求生】跌市唔使愁！80後少年股神教「疫向選股」
2020年02月27日 17:09
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「80後少年股神」洪龍荃十多年前用30萬港元本金開始炒股，19歲已在股海賺得人生首個100萬。如今已成為基金經理的他，任職中原資產管理投資總監，其管理的基金年內升近4%，與恒指同期累挫逾半成比較，大幅跑贏大市9個百分點。在當前波濤洶湧的市況下，小投資者不應躲避，反而應用「疫向思維」選股！
●第一招：睇清底牌與爛牌
在跌市贏錢，猶如逆水行舟殊不簡單。他指現時投資者首要講策略，是先審視手上持有的股票，是受惠抑或受累於新冠肺炎疫情；如果是受累，再看公司長遠會被洗牌淘汰抑或可受惠行業整合。
洪認為，今次疫情可能會令市民的消費模式出現結構性轉變，個別板塊如傳統餐飲、旅遊會受到負面影響，反之線上醫療、線上教育、網上賣保險等行業則受惠疫情，多了人在足不出戶下選用他們的服務。另外，部分科技股如有網上遊戲業務的騰訊控股(00700)也相對受惠，物業管理股則會隨着住客對社區衞生環境要求提高，有利實力較強的企業進一步拓展市場和提價。適逢上市公司近期陸續公布業績，同樣可找到一些投資機會。
●第二招：現金股票各半
以恒指早前跌至接近26,000點水平為例，他預期再下跌空間不大，因港股已率先反映疫情的影響，且現時估值不高。不過，大市要迅速轉強亦不易，故適宜炒股不炒市。現時他建議投資組合可以現金和股票各佔一半，不宜過分進取，當中的股票部分，可以平均配置在上述的行業。
他補充，當大市由26,000點開始每跌多3至5%，投資者可每次投入多10%的現金到股票部分，達到進可攻、退可守之效。
●第三招：「疫向思維」選股
新冠肺炎疫情嚴重拖垮傳統經濟，但新經濟層面卻見新貌！他指，從事線上醫療的股份有平安好醫生(01833)和阿里健康(00241)、 線上教育股有新東方在綫(01797)、眾安在綫(06060)則是網上賣保險，這些股份近期相對強勢。雖然部分股份短線升多了有機會回調，但倘若一個全新的經濟周期開始，從長線角度看，股價或仍有很大的潛在上升空間。
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