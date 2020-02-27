【疫市求生】跌市唔使愁！80後少年股神教「疫向選股」

「80後少年股神」洪龍荃十多年前用30萬港元本金開始炒股，19歲已在股海賺得人生首個100萬。如今已成為基金經理的他，任職中原資產管理投資總監，其管理的基金年內升近4%，與恒指同期累挫逾半成比較，大幅跑贏大市9個百分點。在當前波濤洶湧的市況下，小投資者不應躲避，反而應用「疫向思維」選股！

●第一招：睇清底牌與爛牌

在跌市贏錢，猶如逆水行舟殊不簡單。他指現時投資者首要講策略，是先審視手上持有的股票，是受惠抑或受累於新冠肺炎疫情；如果是受累，再看公司長遠會被洗牌淘汰抑或可受惠行業整合。

●第二招：現金股票各半

以恒指早前跌至接近26,000點水平為例，他預期再下跌空間不大，因港股已率先反映疫情的影響，且現時估值不高。不過，大市要迅速轉強亦不易，故適宜炒股不炒市。現時他建議投資組合可以現金和股票各佔一半，不宜過分進取，當中的股票部分，可以平均配置在上述的行業。

他補充，當大市由26,000點開始每跌多3至5%，投資者可每次投入多10%的現金到股票部分，達到進可攻、退可守之效。

●第三招：「疫向思維」選股

－－－－－－