如今勢更悲！報告：未有疫情前　已有35%港人擬削開支

羅德公關與精確市場研究中心(CSG)聯合發布《2020中國奢華品報告》，羅德傳播集團高級副總裁、大中華區奢侈品業務董事總經理高明指，受中國經濟增長放緩、國際貿易摩擦等因素影響，中、港兩地消費者對今年奢侈品消費的信心減弱，將為奢侈品牌帶來挑戰。

調查顯示，對於未來12個月的購買計劃，44%的中國內地消費者及32%的香港消費者表示，會增加奢侈品消費，與2019年大致相若。惟分別有10%的內地消費者及20%的香港消費者計劃，未來12個月將減少支出，對比去年調查僅6%和12%，意味計劃未來減少支出的消費者明顯增多。

事實上，該機構在上周再次就新冠肺炎疫情，向受訪者調查未來12個月的奢侈品消費計劃。結果顯示，計劃減少支出的香港消費者佔比由20%，升至35%，計劃增加支出的香港消費者佔比由32%，降至21%。

羅德傳播集團高級副總裁、大中華區奢侈品業務董事總經理高明則表示，中國受訪者的消費信心，在疫情下所受的影響較少。上周作出的調查顯示，僅兩成受訪者表示感受到強烈的衝擊，約42%則指出，對消費信心基本無影響。

高明續指，受疫情影響，預期今年奢侈品銷售不會出現去年的大幅增長，品牌需要開拓新市場，可考慮有潛力的中國內地三線城市。他並指出，過去一年，中國內地消費者在奢侈品上的年均消費近33萬元人民幣，其中，三線及以下城市的年度消費約39.39萬元人民幣，高於一、二線城市。

是次報告調查樣本來自中國內地與香港2,100位消費者，覆蓋香港及內地一、二、三線多個地區；其中1,599名來自中國內地，501名來自香港。內地受訪者平均家庭年收入為135.8萬元人民幣，而香港為99.73萬港元。是次研究調查在2019年12月進行。

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