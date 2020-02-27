賣地計劃：新財年6幅商業地　中環地估值920億最矚目

下一財政年度賣地計劃中，賣地表設有6幅商業地，合共提供約897.41萬方呎，其中最受矚目為中環新海濱3號用地，將提供184.28萬方呎。

普縉集團執行董事及企業發展部總監(估值及物業管理)張聖典稱，中環地皮最矚目，雖然政府要求以雙信封形式招標，但項目位置獨特優越，如要負責部分公共設施，也不會影響發展商投標意向。他料該項目每方呎樓面地價約4萬至5萬元，估值相等於逾730億至逾920億元。

港島區另一幅地皮為銅鑼灣加路連山道商業地，提供107.64萬方呎。

啟德將推出3幅商業用地，包括合共提供約479.65萬方呎。而餘下一幅為東涌大嶼山東涌第57區商業地，提供125.83萬方呎。

此外，賣地計劃中也提供1幅位於沙田松頭下路與桂地街交界的工業地，提供94.18萬方呎。

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