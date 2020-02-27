新冠肺炎：近半公司高管憂疫情倘再惡化　須重組業務

新冠肺炎疫情持續肆虐，亞太地區公司營運受影響。卓佳集團研究報告指出，不少公司高管認為，其業務受疫情影響，對業務未來感擔憂，近五成受訪高管表示，倘形勢繼續惡化，將考慮重組業務。

調查顯示，不到1/3的高管相信，他們具備有能力的危機管理團隊來應對當前情況。有46%的高管正在積極尋求通過降低成本和提高營運效率，來簡化業務職能的方法，並有近一半的高管把降低成本作為關鍵的戰略重點，以幫助應對由於嚴重依賴中國內地而導致的業務不確定性。

該報告評估疫情對亞太地區的商業信心、業務連續性計劃、營運決策、業務重組和擴張戰略造成的影響，對1,050家企業的商業領袖和財務主管進行深入調查。

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