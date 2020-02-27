法國外貿銀行：港經濟恐縮3%　憂派錢助長資本外流

香港中止連續15年錄財政盈餘，法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞表示，除了反映早前多次推出的小規模紓困措施未能發揮即時作用外，2019年經濟收縮1.2%，亦是導致財政赤字的重要原因，料今年情況亦難以好轉。

港府預期2020年的經濟表現，介乎負1.5%至正0.5%，財政赤字可能會達到本地生產總值(GDP)的4.8%，艾西亞直言，此預測數值顯然非常樂觀。

對於港府宣布年滿18歲香港永久性居民獲派1萬元，艾西亞認為，一次性的現金派發措施，將增加資金離開香港的可能性，未必可刺激本地消費。從宏觀經濟角度而言，此等同燃燒「財政空間」，並可能助長資本外流。

該行認為，目前香港經濟環境遠較2003年「沙士」時嚴峻，若按照該行預測，香港今年首季經濟陷倒退5%、全年按年錄負3%的情況下，財政赤字將會進一步擴大。

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