三生製藥4名高層相繼離任 拖累股價挫14%
2020年02月27日 17:51
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內地藥廠三生製藥(01530)近半年來董事會頻繁變動，自去年10月以來已有4位董事相繼辭任，市場消息指三生製藥新上任的首席財務官翁木子亦已離開公司，惹市場憂慮三生製藥營運。
三生製藥午後股價跳水，一度挫18.7%，低見8港元，收市跌幅收窄，惟仍跌14.43%，報14.43元，成交5.07億元，最新市值為213.36億元。
根據三生製藥披露，王大松、王瑞早於去年10月8日分別辭任公司非執行董事及獨立非執行董事；譚擘自去年12月2日辭任公司執行董事；劉東則於今年2月10日辭任公司非執行董事。上述4人的辭任理由均為「決定投入更多時間處理個人事務」。
券商富瑞引述公司管理層指，去年第4季接替譚擘、擔任公司首席財務官的翁木子，近期亦已離開公司。翁木子在加入三生製藥前為花旗亞太區醫藥研究部首席分析師。
該行續指，儘管董事接二連三離任皆為個人原因，但頻繁的人事變動或令投資者關注公司日常營運。三生製藥為內地生物製藥公司，主力研發腫瘤、自身免疫病相關藥物。
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