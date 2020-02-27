三生製藥4名高層相繼離任　拖累股價挫14%

三生製藥午後股價跳水，一度挫18.7%，低見8港元，收市跌幅收窄，惟仍跌14.43%，報14.43元，成交5.07億元，最新市值為213.36億元。

根據三生製藥披露，王大松、王瑞早於去年10月8日分別辭任公司非執行董事及獨立非執行董事；譚擘自去年12月2日辭任公司執行董事；劉東則於今年2月10日辭任公司非執行董事。上述4人的辭任理由均為「決定投入更多時間處理個人事務」。

券商富瑞引述公司管理層指，去年第4季接替譚擘、擔任公司首席財務官的翁木子，近期亦已離開公司。翁木子在加入三生製藥前為花旗亞太區醫藥研究部首席分析師。

該行續指，儘管董事接二連三離任皆為個人原因，但頻繁的人事變動或令投資者關注公司日常營運。三生製藥為內地生物製藥公司，主力研發腫瘤、自身免疫病相關藥物。

－－－－－－