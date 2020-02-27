新冠肺炎：航空業今年料失7800億　恐明年中才完全復原

新冠肺炎疫情爆發以來，航空業首當其衝，各國航空大幅刪減往返中國航班，航空股成了股市重災區。過去兩周，航空股跌幅達雙位數，相關美國全球噴射機ETF挫16%，美國航空自2月12日以來更暴跌了24%。

美國投資銀行Cowen分析師Helane Becker認為，各地航空公司可能需要至少一年的時間，才能恢復疫情爆發期間損失的客流量。這段時間股價的變化反映了大眾對旅遊的恐慌，新冠肺炎的潛在風險將持續重創航空股，影響時間恐怕會超過今年。

Becker認為，亞太地區的航空業最樂觀應是今年第4季，惟要等到2021年第2季，才完全恢復正常。

顧問公司International Bureau Of Aviation行政總裁Phil Seymour指出，現時正處於恐慌狀態，估計全球航空公司、機場，以及相關行業今年的收入損失或高達1,000億美元(約7,800億港元)。

他又表示，儘管疫情使旅客減少可能是暫性，但過去事件包括「911」恐襲及金融海嘯，導致一些航空公司倒閉。

在新冠肺炎疫情下，多國實施入境限制，商務旅客亦大減，航空公司首當其衝，迄今已取消20萬航班。由於客運量銳減，多家航空公司已先後宣布縮減成本。在疫症爆發前，業界原本估計今年全球航空公司盈利約300億美元。

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