賣地計劃：高力國際料未來私宅供應持續短缺

高力國際香港及南中國研究部主管鄧淑賢表示，2020年至2021年度是繼2019年至2020年度後另一個土地供應較少的年份，根據剛剛公布的財政預算案中，賣地計劃只有15幅住宅用地及6幅商業用地，共21幅土地。

她指出，當中15幅住宅用地可供興建約7,500個單位，比去年賣地計劃的8,800伙潛在供應量下跌15%，是自2004年至2005年後的新低。如果加上地鐵站上蓋物業發展、市區重建區及私人項目等供應，預計整體潛在供應可得以維持。

實際上，根據往年經驗，政府未必將賣地計劃中的土地全部賣出，而就算未來10年私營房屋供應目標已調低至12,900個，實際的供應量都很大機會不能達標，相信可見將來私營房屋供應會持續短缺。

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