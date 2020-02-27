以史為鑑！金價升勢可能僅剛剛起步　難大幅調整

外國傳媒報道，雖然目前金價已經位於7年高位，但如果歷史可借鑒，它仍有更多上漲空間！

隨着尋求避險的投資者蜂擁而入，金價今年再次飆升。對冠狀病毒爆發將削弱全球經濟增長的擔憂，驚擾了市場，加上人們預期各地將放鬆貨幣政策，相關交易所買賣基金(ETF)所持資產處於有史以來最高水平，而基金經理們則持有接近紀錄高位的看升押注。

然而，按照歷史標準衡量，黃金在投資組合中所佔比例仍然相對較小。當投資者評估病毒對全球最大一些經濟體的威脅時，將不斷推升金價。以下是4大原因：

【ETF持有量】

在經歷了連續25日的空前流入之後，彭博跟蹤的ETF持有的黃金總值接近2012年創下的1,440億美元歷史紀錄。儘管ETF黃金持有量今年大增，但ETF總資產中所佔的比例相對較低。

道富的高級多資產策略師Benjamin Jones表示，目前還有進一步需求的空間，尤其是在ETF方面。

據專注於貴金屬的資產管理公司Sprott行政總裁Peter Grosskopf稱，只有不到10%的投資者持有黃金，這種金屬平均可能佔到投資組合不到2%。他表示，投資者對黃金的參與仍然很少，認為應至少將5%資產投資黃金，作為「保險」。即使朝這個方向邁出很小的步伐，也有可能將一個相對較小的市場大大推高。

【經濟衰退威脅】

如果病毒疫情發展成為大流行病，那麼黃金將有真正的機會炫耀其避風港身份。在這種情況下，牛津經濟研究院估計全球經濟將付出1.1萬億美元的代價，美國和歐元區2020年上半年都將遭受衰退的經濟體。

貝萊德的美國iShares投資策略主管Chris Dhanraj表示，隨着冠狀病毒的爆發再次燃起了人們對衰退的恐懼，在過去的3次衰退中，黃金已被證明是一種有力度的壓艙石。

【橫向比較】

德意志銀行策略師Michael Hsueh稱，金價與一系列其他資產的比較表明，黃金距離價格過高可能還有一段距離。按目前的美元計算，黃金的名義最高價將約2,700美元，可能「有相當一部分投資者正在等候回調，以便可以買入」。

【信號不一】

技術上，黃金的14日相對強弱指數(RSI)本周短暫升至70以上，這通常表明「超買」，並有望下跌。不過，RSI並不是黃金的可靠指標，早前有幾次甚至突破85大關後，黃金仍繼續上漲或保持在高水平。

【大行唱好】

除了上述4大原因，大行也唱好。高盛指出，新冠肺炎疫情蔓延，加上實際利率低企及美國總統大選的關注度愈來愈高，繼續刺激避險需求，故將黃金價格12個月的預測上調200美元，至每安士1,800美元。

假設疫情效應如擴散至第2季，該行料金價在3個月內可突破每安士1,800美元。

全球出現愈來愈多的新冠肺炎感染個案，令經濟活動受到威脅，刺激金價目前處於7年高位附近，高盛分析師Mikhail Sprogis認為，由於黃金是終極避險資產，因此表現超越日圓和瑞士法郎等傳統避險貨幣，成為「最後的避風港」。

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