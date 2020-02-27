新股專輯：耳東影業再遞上市申請
2020年02月27日 18:45
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早前遭聯交所「打回頭」的中國內地影視公司耳東影業，再次遞交上市申請。保薦人仍為香江金融。
值得留意的是，該公司曾配發優先股，引入貓眼娛樂(01896)、英皇集團、Sicong Wang及太陽娛樂(08082)主席唐才智為股東，分別持有公司上市前0.65%、0.96%、00.72%及1.92%股權。另外，該公司與影星古天樂創辦的天下一電影製作成立合資公司品今天下，並分別擁有70%及30%股權，主要製作港產電影。
該公司主要投資電影及連續劇，亦有投資中國電影院及進行藝員管理。2019年全年溢利4,760.8萬元(人民幣)，按年增長14.66%；收入按年大增1.13倍至8.1億元，其中電影投資及製作為最主要收入來源，佔比達88.6%。
是次集資所得將用於電影及連續劇項目的持續投資；作為新增4家電影院的準備資金；營運資金及其他一般企業用途。
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