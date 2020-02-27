新股專輯：煜盛主席對未能親赴上市儀式感遺憾

他又提到，赴港上市是深思熟慮的決定，認為香港是國際化及成熟的市場，對招股情況有信心。

港府早前規定從中國入境香港的人士必須強制隔離檢疫14日，被問到會否影響上市儀式。劉牧指，就有關問題和聯交所商討，但認為「功成不必我在」，可以由保薦人代為出席。他又指，雖然上市是公司發展里程碑，未能親身出席感到遺憾，但尊重並認同香港政府的防疫措施。

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