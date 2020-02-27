新股專輯：內地物管商燁星招股 入場費3191元
2020年02月27日 19:50
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中國內地物業管理服務供應商燁星集團(01941)周五(28日)起至3月6日招股，每股招股價介乎1.32至1.58港元，每手2,000股，入場費約3,191.84元，預期3月13日掛牌，同人融資為保薦人。
該公司為中國內地房地產發展商鴻坤集團旗下的物管公司，是次發行1億新股，其中10%為本地公開發售，集資規模為1.32億元至1.58億元，集得約65%將用於增加在中國地理據點及營運規模；約13%將用於開發及提升公司的資訊系統及技術創新；約10%將用於增加公司的增值服務；約2%將用於員工發展；約10將用作營運資金。
值得留意的是，燁星引入恒地(00012)聯席主席李家傑旗下Successful Lotus Limited 為基礎投資者，認購2,100萬元股份。
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