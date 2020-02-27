新股專輯：內地物管商燁星招股　入場費3191元

該公司為中國內地房地產發展商鴻坤集團旗下的物管公司，是次發行1億新股，其中10%為本地公開發售，集資規模為1.32億元至1.58億元，集得約65%將用於增加在中國地理據點及營運規模；約13%將用於開發及提升公司的資訊系統及技術創新；約10%將用於增加公司的增值服務；約2%將用於員工發展；約10將用作營運資金。

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