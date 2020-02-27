去年回報1.4萬億！最強基金：無意疫市前調整投資組合

全球投資者正為應對新冠肺炎疫情絞盡腦汁之際，外國媒體報道，全球最大主權基金之一的挪威主權財富基金表示，沒有計劃調整其投資組合，以應對疫情蔓延引發的全球恐慌。

該基金的首席執行官Yngve Slyngstad表示，「我們的基金有30年歷史，在動盪面前處之泰然。」

挪威主權財富基金資產規模達1.1萬億美元，歸功於全球股市大漲，其去年錄得令人垂涎的19.9%或1.69萬億挪威克朗(約1.4萬億港元)回報，是其歷史最好成績。

Slyngstad補充指，基金當然仍在密切關注市場波動，如今的波動確實很大。但這是一種很難分析的風險，因此現時不是調整股票組合的時機。

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