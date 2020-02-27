賣地計劃：中環商業地王料吸發展商合組競投

港府新財政年度賣地計劃中，賣地表設有6幅商業地，合共提供約897.41萬方呎。最受矚目為中環新海濱3號用地，將提供184.28萬方呎。綜合市場資訊，每方呎樓面地價料約2.8萬至5萬港元，估值介乎約515億至逾920億元。

戴德梁行香港董事總經理蕭亮輝表示，政府今次推出高達6幅商業用地，料受發展商歡迎，其中上述中環商業地及銅鑼灣加路連山道商業地更是自美利道地皮出售後，於港島區推出的焦點地皮，預計鄰近持有寫字樓項目的發展商競投機會較大，新項目落成後將可與現存項目產生協同效應。

不過他預計，由於中環、銅鑼灣及啟德等地的商業地面積均較大，加上以現時經濟環境不明朗及涉及投資金額較大，預料有部分發展商有機會以合組財團形式競投以減低風險。寫字樓市場自上年年中社會運動及受近期新型肺炎疫情影響，租金和買賣價格向下滑落，在經濟前景不明朗的情況下，料發展商出價較為保守。

高力國際亞洲估價及諮詢服務常務董事劉振江表示，中環新海濱及加路連山道商業用地極具價值、非常矚目，連同3幅啟德用地，預料招標反應熱烈。當中中環新海濱3號商業用地位於中環核心地帶、規模大及地理位置優越，相信會吸引發展商積極投地，若6幅商業用地全部成功出售，估計賣地收益將十分龐大。

另外，他認為，經過多個團體及業內人士遊說後，政府終採納以雙信封形式招標，顯示政府認為這塊地皮對香港城市設計的影響十分重視。

中原(工商舖)寫字樓部董事陳雁樓表示，中環新海濱3號地皮最受市場矚目，項目需要提供部分位置作公共設施，但地理位置優越，可飽覽維港景致，相信不阻發展商投標意慾。縱使面對現時經濟狀況及寫字樓市場下調壓力，但保守估計該項目的每方呎樓面地價約4萬元，市場估值約740億元，將成為香港新地標。

－－－－－－