樓價UPDATES：預算案公布後　有屋苑連錄成交

財政預算案公布後，部分屋苑連環出現成交個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島

●西環泓都更連錄4宗優質海景戶成交。屋苑3座高層B室單位，實用面積約619方呎，為3房間格，望海景，以約1,308萬元成交，呎價約為21,131元。另外一宗2座高層G室單位，實用面積約490呎，望海景，以約1,118萬元成交，呎價約為22,816元。

此外，屋苑1座高層B室單位，實用面積約663呎，為3房連套房間格海景戶，以約1,560萬元連租約易手，呎價約為23,529元。最後一宗為3座高層A室單位，實用面積約482呎，為2房海景戶，透過公司買賣以約1,050萬元易手，折合實用呎價約為21,784元。

－－－－－－

九龍

●荔枝角美孚新邨有業主移民，上機前急劈價78萬元沽貨。上述成交單位為8期百老滙街128號中層A室，實用面積674方呎，原則大兩房，後改為3房套連工人房間隔，由於全屋裝修，內櫳企理，吸引慈父母為子女上學入市做準備，據悉單位原放盤叫價928萬元，後劈價至850萬元成交，呎價12,611元。資料顯示，原業主於2016年4月斥618萬元購入，是次轉手帳面獲利232萬元，升值約38%。

●紅磡海逸豪園5期23A座低層G室，實用面積537方呎，以910萬元沽售，實用面積呎價16,946元。據了解，原業主於2007年11月以385萬元購入上述單位，持貨逾12年至今沽售，獲利525萬元，單位期內升值近1.4倍。

●大角咀君匯港1座中層D室，實用面積516方呎，2房間隔，座向北面望泳池景，以1,050萬元易手，呎價20,349元。 原業主於2017年以390萬元購入上址，持貨3年滿SSD期(額外印花稅) 鬆綁轉售，獲利660萬元離場，單位期內升值1.7倍。

●西南九龍匯璽2B座低層C室，1房間隔，向北望樓景，實用面積約363方呎，業主以約1.9萬元放租約1星期即吸引外區客洽詢，雙方議價後減價1,000元，以1.8萬元租出，實用呎租約49.6元。資料顯示，業主於2019年9月以約709.5萬元購入上述單位，現享回報約3厘。

●長沙灣昇悅居8座低層C室，2房間隔，望街景，實用面積約517方呎，業主以約2萬元放租3個月後吸引外區客洽詢，議價後減價2,500元，以1.75萬元租出，實用呎租約33.8元。資料顯示，業主於2010年6月以約330萬元購入上述單位，現享回報約6.4厘。

－－－－－－

新界

●屯門豫豐花園一個連平台特色戶，實用面積412方呎，兩房一廳，日前獲一名外區上車客以515萬購入上址作自住之用，以實用面積計算呎價為12,500元。原業主於2012年以約228萬購入上址，持貨近8年，轉手帳面獲利287萬。

●屯門豐連2座低層E室，實用面積431方呎，兩房一廳，區內客以550萬購入上址作自住之用，以實用面積計算呎價為12,761元，屬市場價成交。原業主於2016年以約392萬購入，持貨3年多，是次帳面獲利約158萬。

●西貢帝琴灣凱琴居18座高層A室，實用面積1,086方呎，3房2廳間隔，座向西北享海景。單位原開價1,450萬元，放盤5日，速以1,400萬元連車位易手，減價50萬元，減幅3.4%，實用面積呎價12,891元。原業主於2009年12月購入上址，當時作價815萬元連車位，持貨至今沽售，獲利585萬元離場，單位10年多升值約72%。

●火炭駿景園1座高層C室，實用面積958方呎，3房連工人房間隔，屬「單邊」向東單位。放盤10個月，最終以1,200萬元沽出，實用面積呎價12,526元。原業主於2005年4月購入上址，當時作價600萬元，持貨近15年至今沽售，獲利600萬元，單位期內升值1倍。

●元朗YOHO MIDTOWN 5座中層G室，實用面積475方呎，兩房間隔，叫價735萬元，買家雙方議價後，最終減至713萬元成交，呎價15011元。原業主於2011年1月以333萬元買入單位，持貨9年，帳面獲利380萬元，單位升值約1.1倍。

●鰂魚涌CASA 880中層A室，實用面積842方呎，3房套間隔，以1868萬元連車位易手，呎價22,,185元。原業主於2010年10月以868萬元買入單位，持貨10年，帳面獲利1000萬元，單位升值115%。

●屯門聚康山莊1座中層F室成交，實用面積461方呎，兩房間隔，屬少有的兩邊廳單位，附有雅致裝修，享西南開揚景致，屬優質放盤。業主於本月中放盤，叫價598萬元，近日有用家一睇即中，隨即洽購，議價後以587萬元成交，平均實用呎價12,733元。原業主於2016年2月以358萬元買入單位，持貨4年，賬面獲利229萬元，期內升值約64%。

●大埔新峰花園3座中層C室，3房套連工人房，向東北望開揚山景，實用面積約883方呎，原業主叫價約1,000萬元放盤約3個月，有見近期市況轉變，故上調議價幅度，吸引外區客睇樓兼入市，議價後終以973萬元成交，折合實用呎價約11,019元。資料顯示，原業主於2005年3月以約373萬元購入上址，轉手帳面獲利約600萬元，物業升值逾1.6倍。

－－－－－－