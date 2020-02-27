億達中國向債券持有人發出交換要約

億達中國指，由於內部資源不足以償付現有票據，故計劃對該筆3億美元債中至少2.25億美元進行交換。據要約內容，每1,000美元現有票據獲得80美元現金代價，剩餘920美元等價交換為2022年到期的優先票據，新票據由原發行日期起6個月期間按年息10%計息，餘下期間年息14%。

最終交換規模由該公司決定，若上述方案接納率低於75%，即少於2.25億美元，交換要約將自動失效；若交回2.7億美元或以上，該公司需強制接納交換要約。該交換要約及同意徵求的最後截止期限為倫敦時間3月9日下午4時。

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