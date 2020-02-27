夜市直擊：道指早段再挫665點　歐股「調整期」

歐股日內插4%，進入技術調整區間。Stoxx 600指數下跌4%，低見388.08點，與去年2月19日創下的紀錄高位相比下跌了10%以上，正式進入調整區間。

英股目前跌3.53%至6,794點；德股跌3.36%至12,345點；法股跌3.56%至5,482點。德國的DAX指數和意大利的FTSE MIB指數也在修正範圍內。

【22:55】憂慮疫情蔓延美國，美股開市早段繼續偏軟，道指跌665點，至26,292點，已由高位累挫逾一成，進入「調整期」；納指跌236點，至8,744點，標指跌58點，至3057點。港股期指夜市目前報26,468點，跌220點，低水311點。

油價跌幅擴大，紐約期油跌5%，現報每桶46.24美元；布蘭特期油跌4.15%，報每桶50.63美元。現貨金價報每安士1,652.42美元，升0.7%。俗稱「恐慌指數」的VIX指數高見31.87，飆15%，並高於20的長期平均值，反映市場陷入恐慌。

利率期貨市場顯示，聯儲局在3月減息的可能性升至63%。

美國總統特朗普周三(26日)出面喊話，強調疫情在美國本土擴散的風險很低，但美國疾病管制與預防中心隨後則證實，美國本土出現首例傳染源不明的新冠肺炎確診病例，可能出現社區傳染情況。

個股方面，微軟預警，於3月底止的第3財季，其包括視窗業務的個人電腦業務，可能無法達到之前的收入預測，原因是新冠肺炎爆發令供應鏈受阻。微軟股價早段挫3.29%，至164.57美元。

其他科技股亦受壓，蘋果公司(Apple Inc.)股價早段挫3.31%至282.97美元；英特爾股價早段挫2.6%至58.1美元。

疫情下旅遊業首當其衝，網上旅遊平台Booking Holdings預期首季酒店預約晚數將大跌5至10%，有別於市場預期的增長5%，收入亦可能跌最多7%。Booking股價早段挫3.31%，至1,622.63美元。

道指在周三下跌超過百點後，本周已經累計下跌超過2,000點，並由高位下跌超過10%，正是陷入「調整期」。若跌勢持續，將可能創下自2008年以來最慘單周表現，當時道指累計下跌超過7%。

高盛和花旗均認為大市未跌完，高盛策略師里西表示，標指的平均調整期為4個月，今次回調時間可能更長，因為新冠肺炎帶來不明朗，加上聯儲局面臨政策限制，意味上周四(20日)展開的跌市可能最少要到7月才見底。

花旗策略師包括哈勒亦關注疫情和聯儲局貨幣政策不明朗，指出標指可能需要跌至2,730點，即較200天平均線低10%，才具吸引力，亦即標指要自周三收市位跌多12%，倘成真，與本月19日的高位相比將跌近20%，即瀕臨熊市。

Canaccord Genuity分析員Tony Dwyer則警告，即使美股有反彈迹象，投資者亦不宜過於興奮。他指出，標指於2018年2月急跌6.1%，以及2015年8月大跌7%後數日或數周，均出現反彈，但最終又重新下探最初的低位，凸顯超賣後雖可能出現反彈，但僅屬短暫性。不過，他相信超賣反彈後又重新跌至低位，可為下一輪更重大和可持續的升市奠定基礎。

匯市方面，美元兌一籃子貨幣的美匯指數現報98.62，跌0.54%；歐元兌美元現報1.0968，漲0.80%；英鎊兌美元現報1.2881，跌0.19%；美元兌日圓現報109.90，跌0.48%；澳元兌美元現報0.6577，漲0.5%；紐元兌美元現報0.6326，漲0.52%；美元兌加元現報1.3369，漲0.27%；美元兌瑞郎現報0.9690，跌0.80%。

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