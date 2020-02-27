赫斯基能源去年轉蝕13.7億加元 股價暴瀉
2020年02月27日 23:17
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長和(00001)旗下加拿大上市油企赫斯基能源公布，去年全年錄得虧損13.7億加元(約79.96億港元)，按年盈轉虧，主要是第4季錄得非現金資產減值及其他開支高達23億加元。赫斯基股價早段曾瀉11.75%。
赫斯基解釋，巨額減值主要出於旗下北美上游(油氣勘探開採)資產，如與英國石油(BP)合作的艾伯塔省油砂項目Sunrise Energy、以及大西洋及西加拿大項目，該公司調低了對長遠商品價格的預測和未來資本開支計劃。資本開支減少會導致儲備下降，繼而影響資產價值。
上述減值等開支令赫斯基去年第4季勁蝕23.41億加元，按年盈轉虧，撇除減值等開支的純利則為500萬加元。期內經營活動現金流亦按年減少19.55%至4.69億加元，主要是美國成品油與原油價差縮窄、以及美國俄亥俄州煉油廠Lima關閉時間延長。
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