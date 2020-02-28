《明報》同系萬華轉蝕　營業額倒退30%

萬華業績通告顯示，媒體業務中的娛樂及生活時尚業務部分，上季營業額按年大跌34.25%至1,597.4萬元，並錄得分部虧損13.8萬元，有別於2018年同期有溢利；媒體業務中的手錶及汽車業務以及其他部分，上季營業額按年倒退13.14%至493.5萬元，並錄得分部溢利按年急跌43.53%至51.1萬元。

出版及印刷業務方面，期內馬來西亞及其他東南亞國家分部，錄得營業額按年倒退9.36%至2,809.4萬美元；而香港及台灣分部，更錄得營業額按年倒退13.38%至1,143.1萬美元，除所得稅前分部虧損按年擴大6.45%至46.2萬美元。

至於旅遊及與旅遊有關服務方面，營業額按年下滑12.8%至1,403.1萬美元，除所得稅前分部溢利按年倒退56.01%至僅17.2萬美元。

世界華文稱，持續的抗議活動對香港零售及奢侈品行業產生負面影響，並影響市民旅遊意欲，導致集團的香港出版及印刷業務和旅遊業務收入下跌。

而截至2019年12月底止9個月，世界華文營業額按年倒退13.19%至2億美元，除息、稅、折舊及攤銷前盈利(EBITDA)按年倒退10.67%至1,623.5萬美元。

該公司預期，截至今年3月底止一季的業務狀況仍然疲弱，近日蔓延全球的新冠肺炎的爆發，預計將進一步抑制公司經營所在市場的消費和旅遊需求，當中以香港尤甚。

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