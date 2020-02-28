麥嘉嘉：恐慌升級　恒指26300成關鍵

美國確診新冠肺炎病例持續攀升，巴基斯坦、希臘、奧地利、克羅地亞、北馬其頓共和國、巴西及阿爾及利亞亦分別出現首宗確診個案。由於疫情已蔓延至全球各地，不再局限於亞洲及中國地區，市場目前正評估新冠肺炎傳播及其對經濟的影響，為金融市場帶來壓力。尤其是歐美地區，由於監控難度較高及面對人身自由的問題，料當地政府對於防疫及採取隔離的力度較中國低，一旦疫情於當地社區急速擴散，其防控及復原能力相信較長。

在恐慌情緒主導下，風險資產普遍被拋售，資金流入債市及黃金等避險資產，十年期美國國債息率逼近1.3厘歷史低位。根據利率期貨顯示，預期美國聯儲局四月份減息四分一厘機會已升至超過50%。技術上，道指周內接連失守50天線，200天線及27,000點關。若道指能重上並守穩200天線之上，短線的急挫跌勢，暫仍視為技術性超買整固。否則，美股牛市確認扭轉。

在疫情陰霾困擾及聯儲局的利率政策不確定性背景下，市場對風險資產偏好減弱，一旦疫情急速擴散，恐慌情緒將導致資金進一步撤換至現金或避險資產。事實上，根據海外疫情數據而言，短期內控制疫情的機會率不容樂觀。世界衞生組織亦警告，全球遏止疫情的機會正在縮小。因此筆者維持加入高質投資級別債券的觀點，以防避險資產出現大幅下挫的潛在可能性。

內地方面，在疫情受控預期及流動性充足支持下，加上融資餘額上升，料短期A股仍然相對其他主要股票市場偏強。目前，港股預測市盈率只有約10.7倍，低於五年歷史平均值。在A股相對強勢及低估值下，料26,300點成恒指關鍵支持。板塊方面，繼續聚焦5G相關產業、醫療及在線教育等板塊。另外，中央要求加大基建項目推進力度以支持經濟，消息短期利好多個板塊，包括基建、水泥建材及機械設備等。

申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉（作者為註冊持牌人士）

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