銀娛全年利潤挫逾3%

銀娛業績報告顯示，期內淨收益519.01億元，按年下跌5.99%；博彩收益總額按年跌11.68%至593.56億元。其中，中場收益總額升6.45%至292.6億元，貴賓廳收益總額跌25.95%至275.83億元，角子機收益總額按年增加1.49%至25.13億元。非博彩收益按年增3.58%至54.86億元。

經調整除利息、稅、折舊及攤銷前盈利(EBITDA)跌2.24%至164.79億元。截至去年底止，銀娛持有現金及流動投資523億元及淨現金517億元，總負債為6億元。

業績報告內的展望中提到，若疫情持續時間延長，對集團今年的財務業績及澳門的發展項目將有可能構成重大影響。

此外，銀娛管理層在網上業績會議中表示，公司旗下路澳門銀娛第三、四期項目的建築，早前為減少建築工人交叉感染，除非必要工程外，已停工12日。他又指，近日澳門境外回來的建築工人隔離14日之期漸完，相信該項目可陸續全面復工。

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