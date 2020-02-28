東方日報B1：新財年推15地 古洞北首登場

政府公布新財政年度賣地計劃，可供推出單位雖減至僅7,530伙，為10個年度低位，但當中不乏新地區供應。古洞北新發展區首次有土地納入賣地表，區內兩幅地皮初步估值共逾93億元。政府亦公布4至6月推地安排，將推出兩幅住宅地共約1,370伙，按季少約25.9%。

下年度賣地表提供15幅住宅地，當中10幅為新增用地，佔7幅位於新界區，包括位於石仔嶺花園的古洞第24及25區，佔地約8.2萬及約20萬方呎，預計地積比率6倍，市場估值料分別高約27.1億及66.1億元，每方呎樓面地價5,500元。

地政總署署長陳松青指，兩幅古洞地皮仍有小部分由私人業主持有，涉及寮屋區及安老院，並表示已在去年底進行收地。

此外，啟德發展區亦將再次成為供應焦點，3幅新增市區住宅地中，有兩幅位於啟德舊機場跑道區，分別為第4E區1號及2號地盤，其中以2號地盤坐落前排享全維港海景，有力問鼎百億地王。該地面積約11.79萬方呎，可建總樓面約64.86萬方呎，最高估值約103.8億元，樓面呎價約1.6萬元。

至於安排下季推出的住宅地，分別為鴨脷洲海旁道及大埔馬窩路兩幅滾存土地，其中大埔地皮規模較大，料提供約1,210伙。另亦會推出1幅沙田工業地。

發展局局長黃偉綸表示，除了可供推售的15幅官地外，鐵路物業發展繼續是土地供應其中一個來源。下年度將推出3個港鐵項目，包括黃竹站第5、6期，以及將軍澳日出康城第10三期，預計提供共約4,050個單位。

連同私人發展及重建項目，2020至2021年度潛在供應估計可建約15,730伙，按年略增約1.2%。不過，下年度則沒有任何市區重建局項目推出。

他回顧本年度供應時指，期內批出及已推的9幅住宅地，可供興建約6,280個單位，連同市建局及鐵路上蓋、私人發展補地價及重建項目，住宅供應量約12,190伙，佔年度供應目標的九成。

新年度供應目標已較前下調至1.29萬伙，黃偉綸解釋，推地量參考長遠房屋策略督導委員會報告，整體人口增長減慢，公營單位供應比例亦調升至7成，政府並不是減慢造地，而是較側重於公營房屋。私人住宅供應目標相對稍為下降，與本年度差距不大。

惟業界人士對新財年供應能否達標有所保留，高力國際香港及南中國研究部主管鄧淑賢稱，下年度是另一個土地供應較少的一年，據往年經驗，政府未必將賣地計劃中的土地全部出售，即使下調私樓供應目標，相信很大機會最終都未能達標，在可見將來會持續短缺。

萊坊執行董事古價及諮詢部主管林浩文相信，長線私樓供應不足，今年是造地關鍵1年，預期新界北將是繼啟德發展區後的主要供應來源，並估計今年整體地價會下調約10至15%。

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