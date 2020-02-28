歐股陷入調整區間　3大指數重挫逾3%

新冠肺炎疫情全球擴散，投資市場遭到拋售，歐洲股市周四全線受壓。英國富時100指數收報6,796點，跌246點或3.49%；法國CAC指數收報5,495點，跌188點或3.32%；德國DAX指數收報12,367點，跌407點或3.19%。

值得留意的是，泛歐Stoxx 600指數收報389.45點，跌15點或3.75%，自2月19日的紀錄高位回落逾10%，陷入技術性調整區間，並創4個月低位。

個股方面，渣打集團去年淨利潤按年增46%，但警告新冠肺炎疫情將延慢將ROTE(有形資產回報率)升至10%的時間表。該集團股價全日下跌3.55%。

廣告公司WPP去年第四季收入下跌，並預期今年收入僅持平，股價急跌16.16%。

－－－－－－