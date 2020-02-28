美股收市：道指重挫1190點　史上最慘！

憂慮新冠肺炎疫情蔓延美國，美股3大指數周四(27日)急劇下挫，以近全日最低位收市。道指收報25,766點，跌1,190點或4.42%，連挫6日，累計下瀉3,581點或12.2%，即已經由近期高位累挫逾一成，進入調整區間。

標指和納指亦陷入調整，其中，標指周四收報2,978點，跌137點或4.42%；納指收報8,566點，跌414點或4.61%。

以百分比計，道指和標指齊創自2018年2月以來最大單日跌幅；納指則創自2011年8月以來最大單日跌幅。如果以點數計，道指和標指更錄得有史以來最大單日跌幅！

科技巨頭微軟預警，於3月底止的第3財季，其包括視窗業務的個人電腦業務，可能無法達到之前的收入預測，原因是新冠肺炎爆發令供應鏈受阻。微軟股價全日急跌逾7%。

其他科技股幾乎全線下挫，蘋果公司和亞馬遜分別收跌6.54%和4.81%；Netflix收跌1.99%。電動車生產商Tesla重挫12.83%，收報678.85美元。

美國總統特朗普周三(26日)出面喊話，強調疫情在美國本土擴散的風險很低，但美國疾病管制與預防中心隨後則證實，美國本土出現首例傳染源不明的新冠肺炎確診病例，可能出現社區傳染情況。

對於後市，高盛和花旗均認為大市未跌完，高盛策略師里西表示，標指的平均調整期為4個月，今次回調時間可能更長，因為新冠肺炎帶來不明朗，加上聯儲局面臨政策限制，意味上周四(20日)展開的跌市可能最少要到7月才見底。

花旗策略師包括哈勒亦關注疫情和聯儲局貨幣政策不明朗，指出標指可能需要跌至2,730點，即較200天平均線低10%，才具吸引力，亦即標指要自周三收市位跌多12%，倘成真，與本月19日的高位相比將跌近20%，即瀕臨熊市。

Canaccord Genuity分析員Tony Dwyer則警告，即使美股有反彈迹象，投資者亦不宜過於興奮。他指出，標指於2018年2月急跌6.1%，以及2015年8月大跌7%後數日或數周，均出現反彈，但最終又重新下探最初的低位，凸顯超賣後雖可能出現反彈，但僅屬短暫性。不過，他相信超賣反彈後又重新跌至低位，可為下一輪更重大和可持續的升市奠定基礎。

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