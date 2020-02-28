華爾街投資大師：今次疫情恐成一生最糟糕事件！

華爾街著名投資大師、美國古根海姆(Guggenheim Partners)首席投資主管Scott Minerd接受外媒訪問時表示，今次新冠肺炎疫情可能是他職業生涯中最糟糕的事件，因為病毒具有全球傳播潛力，而且聯儲局亦難控制疫情對經濟的影響。

他坦言，「在這種環境下，美國聯儲局顯得無能為力。」再者，在意識到新冠肺炎疫情對其他國家愈來愈貝威脅性之後，他直言「感到非常恐懼。」

Minerd在訪問中指出，聯儲局很可能在3月份減息，但這種「救市」措施恐引發投資者更加擔憂。他預期，如果美國疫情加劇，股市將有進一步下跌空間，潛在高位跌幅恐達40%。

不過，他強調，只要股市出現見底迹象，將會出現良好的買入機會，相信「有危就有機」。

Minerd是華爾街著名的投資大師，旗下管理的「古根海姆總回報債券基金」資產規模達146億美元，在過去5年表現跑贏了92%的同業。

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