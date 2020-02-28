【專家點評】古勝：中國鐵塔走勢向好值博

港股喺昨日(周四)期指結算日先跌後升，高低幅度超過400點，最終收報26,778點，反映早前提過嘅支持位力度不俗，短線或反彈至20日線即27,200點水平。不過，提提各位股友要小心，新冠肺炎已經衝出亞洲，喺歐美地區嘅擴散情況愈演愈烈，可能重創環球經濟，老古認為金融市場最恐慌時間仲未到，就算港股重展升浪，都可能相當短癮。

東網財經專欄作者 古勝

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