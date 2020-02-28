【股民熱話】新冠肺炎疫情比預期惡劣　投資者3招保平安！

新春前內地爆發的新冠肺炎疫情，至今尚未受控，更在全球多地擴散，日本、南韓、歐洲皆錄得感染個案。就連美國人都開始擔心難以幸免，引發美股高台跳水，人心惶惶。金價飆升，避險情緒高漲。

以目前內地的情況，官方雖推動工廠陸續復工，但至今情況未見理想，且即使復工，也不代表生產率可以好快復常。畢竟工廠亦不敢一下子全線復產，以免一旦有人感染，要全線隔離，故都選擇小規模嘗試復產。新春後招聘冷清，企業和工人的收入都大減，一則企業的現金流困難十分巨大，二來工人的生活開支靠要食穀種。如此局面，反映在投資和消費等內部需求可謂極度疲弱，甚至有點「災難」的味道。以目前中、港兩地股市的市值來看，筆者誠然沒有足夠信心入市撈貨。

講到忍手，其實短期有三招可以保股友平安！第一招，係將擬投入股市或從股息收回來的現金，做一、兩個月定期，唔係志在啲利息，而係志在鎖住畢錢，避免多手入市，記住今年錯過升浪唔係罪，莫視風險輸本金才是大罪，今年稍一不慎輸本金，真係唔知幾時先有機會搵得番！

第二招，就係將組合內的一成以上資金投放在黃金相關產品，皆因全球經濟風險正在上升，必須要做好避險部署。

東網財經專欄作者 帥哥

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