【股民熱話】新冠肺炎疫情比預期惡劣 投資者3招保平安！
2020年02月28日 08:00
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全球經濟風險上升，投資者要謹慎部署攻防戰。
新春前內地爆發的新冠肺炎疫情，至今尚未受控，更在全球多地擴散，日本、南韓、歐洲皆錄得感染個案。就連美國人都開始擔心難以幸免，引發美股高台跳水，人心惶惶。金價飆升，避險情緒高漲。
以目前內地的情況，官方雖推動工廠陸續復工，但至今情況未見理想，且即使復工，也不代表生產率可以好快復常。畢竟工廠亦不敢一下子全線復產，以免一旦有人感染，要全線隔離，故都選擇小規模嘗試復產。新春後招聘冷清，企業和工人的收入都大減，一則企業的現金流困難十分巨大，二來工人的生活開支靠要食穀種。如此局面，反映在投資和消費等內部需求可謂極度疲弱，甚至有點「災難」的味道。以目前中、港兩地股市的市值來看，筆者誠然沒有足夠信心入市撈貨。
事實上，單睇隻阿里巴巴(09988)，2月份因全國大部分運輸及製造業停頓，相信首季的營運數據必然係極度惡劣，但此期間其股價未見大調整，如何買得落手？所以，幾想買的心水中資股都好，呢一刻要忍手，靜候第二季低點出現再見機行事，畢竟企業業績「醜婦終須要見家翁」！
講到忍手，其實短期有三招可以保股友平安！第一招，係將擬投入股市或從股息收回來的現金，做一、兩個月定期，唔係志在啲利息，而係志在鎖住畢錢，避免多手入市，記住今年錯過升浪唔係罪，莫視風險輸本金才是大罪，今年稍一不慎輸本金，真係唔知幾時先有機會搵得番！
第二招，就係將組合內的一成以上資金投放在黃金相關產品，皆因全球經濟風險正在上升，必須要做好避險部署。
第三招係將放在股市的資金，集中持有高息股。畢竟以目前的全球經濟景氣，利率沒有最低只有更低，高息股有其防守意義，尤其利潤有保障的公用股。其中，中電控股(00002)派發第四期中期息1.19元將於3月6日除淨，此前可以望多兩眼。
東網財經專欄作者 帥哥
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