【市前重點睇】美股瀉逾4%　紐油跌穿47美元

●美匯指數跌至98.5，離岸人民幣(CNH)高企7.0083，港匯見7.7949，美元兌日圓報109.63，歐元升上1.1，英鎊跌至1.2889。油價受壓，布油下試52美元，紐油失守47美元。金價於1,645美元上落。道指期貨偏軟。俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指一度挫千點，最新仍跌逾600點。

●美股創逾8年來最大跌幅。道指收報25,766點，跌1,190點或4.42%，連挫6日。標指收報2,978點，跌137點或4.42%；納指收報8,566點，跌414點或4.61%。如果以點數計，道指和標指均錄得有史以來最大單日跌幅！

●美國芝加哥聯儲銀行行長埃文斯表示，聯儲局在有需要時，有空間提供更多寬鬆貨幣政策措施。

●美國上周首次申領失業救濟人數增加8,000人，至21.9萬人，多過預期的21.2萬人。

●美國去年第4季國內生產總值(GDP)以年率計按季增長2.1%，與初步估計和市場預期一致。

●美國10年期國債孳息率跌7.64點子，報1.2607厘。

●港股ADR指數全日急跌，按比例計算，收報26,260點，跌517點或1.97%。

●3月恒生指數收報26,422點，跌266點，低水357點，成交63,337張。

●國際貨幣基金組織(IMF)發言人表示，很可能進一步下調全球經濟增長預測，主要考慮到新冠肺炎疫情。

●歐洲央行行長拉加德表示，正非常謹慎地關注新冠肺炎疫情，但目前尚未去到歐洲央行需要作出應對的地步。

●紐約期金周四(27日)尾市由升轉跌，收報每安士1,642.5美元，跌60美仙或0.04%，連續3日下跌。

●英國富時100指數收報6,796點，跌246點或3.49%；法國CAC指數收報5,495點，跌188點或3.32%；德國DAX指數收報12,367點，跌407點或3.19%。

●泛歐Stoxx 600指數收報389.45點，跌15點或3.75%，自2月19日的紀錄高位回落逾10%，陷入技術性調整區間，並創4個月低位。

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