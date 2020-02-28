全球冧市：日澳股狂瀉3%　韓股挫2%

新冠肺炎疫情擴至全球，世界衞生組織(WHO)總幹士譚德塞周四(27日)表示，全球的新冠肺炎疫情正處於「關鍵點」，並警告若受疫情影響的國家不迅速採取行動，情勢恐將失控。

美股周四急挫，道指隔夜瀉逾千點，與標指和納指齊陷入調整區，如以點數計，道指和標指均錄得有史以來最大單日跌幅。亞洲主要股市跟隨下挫。

日本日經225指數曾瀉逾700點或3.2%，低見21,219點。至於周四進入熊市的東證指數亦曾跌3%。日本財相麻生太郎表示，關注疫情帶來的經濟影響，但預計目前沒有編製新額外預算的必要。

南韓首爾綜合指數一度跌41點或2%，低見2,013點。疫情持續肆虐南韓，當地民眾搶購防護用品，口罩更賣至斷市，兩家口罩生產商Monalisa及Kleannara齊升逾6%。

澳洲悉尼普通股指數挫238點或3.54%，低見6,498點。澳洲總理莫里森表示，該國已將疫情視為大流行，比WHO的立場更嚴格；他正針對來自中國的旅客加強旅行限制。他又針對疫情宣布國家緊急因應計劃，正考慮採取額外措施，監控抵達澳洲的旅客。

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