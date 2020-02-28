長和：赫斯基去年第4季虧損23億加元

赫斯基的其他支出包括撇減勘採相關資產，以及利馬煉油廠於完成原油靈活性項目後與多餘設備相關而中止確認某些資產。經綜合調整後，集團所佔虧損之份額將計入集團之2019年業績。

就EBITDA而言，集團所佔赫斯基非現金虧損約59.83億港元，並將因集團於2019年10月出售和黃中國醫藥科技部分權益後，不再確認其為附屬，而成為49.86%之聯營公司而產生之出售收益約68.85億港元而全部抵銷。因此，集團之2019年盈利能力並未受該等虧損之不利影響。

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