長和：赫斯基去年第4季虧損23億加元
2020年02月28日 08:45
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長和(00001)公布，旗下赫斯基確認2019年第4季除稅後之非現金資產減值及其他支總額合共為23億加元，主要與公司於北美洲之上游資產有關，其中包括旭日能源項目及大西洋省份及加拿大西部分部，並大致上基於偏低之長期商品價格假設及未來資本開支減少。未來資本開支減少之影響為儲備減少，繼而令資產價值降低。
赫斯基的其他支出包括撇減勘採相關資產，以及利馬煉油廠於完成原油靈活性項目後與多餘設備相關而中止確認某些資產。經綜合調整後，集團所佔虧損之份額將計入集團之2019年業績。
就EBITDA而言，集團所佔赫斯基非現金虧損約59.83億港元，並將因集團於2019年10月出售和黃中國醫藥科技部分權益後，不再確認其為附屬，而成為49.86%之聯營公司而產生之出售收益約68.85億港元而全部抵銷。因此，集團之2019年盈利能力並未受該等虧損之不利影響。
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