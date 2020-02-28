郭家耀：國策帶動　5G概念值博

工信部表示，基礎電訊企業要及時梳理總結5G在疫情防控中發揮的作用，加快推廣新業務、新模式、新應用。抓住5G在網絡教育、在線醫療、遠程辦公等業務發展機遇，釋放新興消費潛力，擴大網絡消費，促進資訊消費。工信部亦表示，進一步深化5G與工業、醫療、教育、車聯網等垂直行業的融合發展。加快推動「5G+工業互聯網」融合應用，促進傳統產業數碼化、網絡化、智能化轉型。

市場預計內地電訊營運商今年將建設60萬至70萬5G基站，以在340個地市開通5G服務，營運商有繼續增加5G資本開支擴大建設規模的可能。從建設進度看，營運商將以5G獨立組網為目標，因此大規模建設將在今年中標準確定後啟動，內地營運商在年中有望上調5G資本開支。

聯通日前指，上半年將與中電信在47個地市完成10萬基站建設，第三季度建成25萬基站，較原全年計劃提前一個季度。因5G建設開支升，有投行建議有更明確的配套政策幫助營運商加快網絡建設，包括給予5G建設補貼，幫助營運商發行專項債，給予5G網絡用電優惠，降低網絡運行費用。推動產業鏈協同發展，豐富5G應用生態系統。受政策消息推動，5G相關概念股續保持強勢，後市仍看好。

正榮金融業務部副總裁 郭家耀（作者為註冊持牌人士）

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