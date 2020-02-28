全球冧市：滬綜指失守2900點　深創板指數急挫近半成

新冠肺炎疫情持續擴散，拖累美股暴跌。內地滬深三大股指齊低開2至3%後，目前跌幅正在擴大。

滬綜指低開66點報2,924點，現跌96點或3.2%，報2,894點；深成指低開383點見11,150點，現報11045點，跌488點或4.2%；創業板指低開82點見2,114點，現報2,088點，跌107點或4.9%。

據中國外匯交易中心公布人民幣兌每美元中間價為7.0066，較上日上調149點子。

人民銀行連續9日暫停逆回購操作，當日實現零投放零回籠。

此外，人行為提高銀行永續債的市場流動性，支持銀行發行永續債補充資本，周五(28日)開展2020年第二期央行票據互換(CBS)操作，本期操作量為50億元人民幣(下同)，期限3個月，票面利率2.35厘，起息日為2020年2月28日，到期日為2020年5月28日(遇節假日順延)。

截至周四(27日)，兩市融資餘額按日少16.64億元，至11,092.73億元。當中，上交所融資餘額報5,899.15億元，按日減少12.04億元；深交所融資餘額報5,193.58億元，按日減少4.6億元。

中金公司認為，新冠肺炎疫情爆發後全國各地採取嚴格的隔離防護措施，雖然是防疫的必要之舉，但同時也對1至2月經濟活動造成「短而深」的衝擊。疫情對短期增長可能造成顯著影響、因此逆周期調節力度明顯加大，預計2月新增社融或將達到2.4萬億元(2019年2月為9,600億元)，據此推算，社融存量按年增速將上升0.6個百分點至11.3%，年化環比增速可能升至15%以上。

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