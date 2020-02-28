港股格局：林一鳴指大市處牛二　兩萬六分注買

美股大冧，恒指周五早間曾跌超過600點，低見26,131點。資深投資者林一鳴表示，投資者不用太擔心，低位可買入，並指港股仍處「牛市二期」，屬橫行上落階段，恒指以26,000至27,000點水平為中軸，低位支持25,000點，高位升至28,000至29,000點水平差不多見頂。

恒指回落至大約26,000點水平，他指投資者可以用三分之一或四分之一投資資金入市，倘再跌可分段吸納，預期25,000點水平的支持極大。

他認為港股這幾日相對美股硬淨，原因是過往道指累升不少，港股沒有跟升，加上港股估值較美股便宜，A股亦相對較強，令港股調整幅度小於美股。反而，美股升了這麼多年，來自投資者的沽壓較大。

－－－－－－