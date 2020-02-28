【專家點評】管泓姿：美國聯儲局減息機會增

華夏基金香港業務拓展部副總裁管泓姿表示，受疫情影響，美股連日大瀉，道指單日破歷史上最大跌幅1,196點。納指重挫4.61%，從技術上看納指從歷史新高已經調整了15%。

市場普遍預期美國總統特朗普及前聯儲局主席耶倫均發出警告下，預警美國經濟會受到影響。因此，預料聯儲局可能於上半年減息一次。美聯儲將採取降息行動作為回應，建議投資者可以攻守兼備，靈活運用槓桿反向ETF，捕捉升跌機遇。

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