全球冧市：史上回調得最快的股市是... 預示會迅速反彈？

上帝用6日創造大地，第7日休息。標普500指數由紀錄高位碌落回調區間，亦只花了6日時間，根據德意志銀行全球研究部的數據，標指成為史上最快回調的股市。

投資者憂慮疫情擴散令美國以至全球經濟均受打擊，美股暴跌，三大股指齊陷調整。周四道指收報25,766點，跌1,190點或4.42%；標指收報2,978點，跌137點或4.42%；納指收報8,566點，跌414點或4.61%。如以點數計，道指和標指均錄得有史以來最大單日跌幅！

其中，標指為2011年以來表現最差的一日，收市較2月19日觸及的紀錄高位累挫逾12%。而在本周過去4個交易日中，標指有3個交易日下跌超過3%，勢創出2008年以來表現最差的一周。

翻查歷史，雖然於1987年10月19日標指曾挫超過20%，然而當時和現時的區別是，目前的跌勢是由歷史最高位計算。德意志銀行首席經濟學家Torsten Slok稱，標指過去一周的下跌速度，甚至超過了1987年10月的黑色星期一，當時的峰值是在1987年8月觸及。

世界衞生組織(WHO)總幹士譚德塞周四(27日)表示，全球的新冠肺炎疫情正處於「關鍵點」，並警告若受疫情影響的國家不迅速採取行動，情勢恐將失控。

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