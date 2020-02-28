【大行觀點】瑞銀：全球冧市　投資者宜注意三大重點

早前新冠肺炎疫情以中國為中心，亞洲個别城市為主要傳染地區。然而，在南韓、中東和歐洲的確診病例增加，則證實此次疫情已在全球蔓延。瑞銀財富管理投資總監辦公室香港股票主管李智穎指出，在各國政府和衞生專家專注於遏制新冠病毒疫情的影響的同時，市場將注意力集中在兩個數據點，以及留意3個投資重點。

首先是全球供應鏈中心的新病例數量，也就是中國主要生產基地廣東、浙江和江蘇三省。

第二個是病毒在中國境外的傳播。在報道指出新冠病毒已進一步蔓延到南韓、中東和歐洲後，投資者在周一開盤後迅速做出反應：美國股指及歐元區股市皆急挫。

該行表示，中國湖北省以外的新確診病例數量似乎已經企穩。在未來幾周內，該行將衡量隔離檢疫的有效性，以及在中國和亞洲其他地區復工的速度。該行的基準情景是，3月份將有部分復工，而疫情將在一季度末得到控制。

至於香港，新冠病毒的疫情無疑對經濟是雪上加霜。李氏稱，零售和旅遊業將受到最嚴重的打擊，而消費可能需要幾個月才能恢復正常。香港的失業率也可能從現在的3%上升到4%或以上。

香港最大的行業之一--房地產，也備受關注。對此，李氏指出，香港房地產價格會因經濟向下而出現調整，但投資者不應過於擔心，因為香港市場多年來供不應求。即使比例有所調整，市場供應在2020年，甚至是2021年，仍將不足。

【投資者應該如何佈局？】

迄今為止，中國政府非常積極地支持經濟，包括降低中期借貸便利的利率。該行預計，銀行存款準備金率還將下調100至300個基點，中期借貸便利的利率也將繼續下調，住房市場和一般勞工也有望受到支持。

中期來看，該行對新興市場股市仍持樂觀態度，偏好新興市場股票，而非歐元區股市。樂觀的看法是基於疫情和其影響在一季度內得到控制的假設上，預計日本以外的亞洲企業盈利今年將增長近12%，其估值(帳面價值的1.6倍)合理，與全球相比低近35%。整體新興市場股票的遠期市盈率低於發達市場28%，價差比5年和10年平均大。

另外，投資者可以考慮「居家避疫」類股票，包括電子商務、遊戲，網上教育，和食品配送公司，以及派息股票。投資者應避免旅行相關板塊，即航空公司和酒店。

第三個重點是波動性。李氏建議，可透過賣出看跌期權策略來利用波動性，這可以使股票風險敞口更具有防禦性。

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