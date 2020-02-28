新冠肺炎：惠譽指亞太區債務風險上升

國際評級機構惠譽指出，如果新冠肺炎疫情在今年首季內得到有效控制，對亞太區大多數債務發行人的評級不太可能產生重大影響，惟若疫情持續的時間比預期更長，對評級影響會趨明顯，致令發行人的再融資風險上升。

惠譽的經濟學團隊指出，若今年第二季內地疫情才受控，這將令中國今年首季的實際GDP增速放緩至約3%，隨後的複甦也將被推遲。但受到政策放鬆的支持，使年增長率保持在5%以上。

該行補充，如果疫情需要更長的時間才能得到控制，對中國經濟增長的影響可能會更大，儘管這超出了該行的基準預期。例如，廣泛的企業倒閉和失業可能意味着經濟要花更長的時間才能恢復到以前的增長路徑，而這種短期衝擊可能會演引發結構性風險。

中國主權評級和銀行評級的關鍵要視乎當局的政策。大幅放寬信貸政策可能會阻礙或延遲政府降低金融部門風險的努力，這也可能會增加中國政府已經相當龐大的債務比率和負債規模。

該行認為，在中國，大多數企業的收入和再融資能力會受到疫情的不同程度的影響，運營和財務靈活性將是應對現金流挑戰的能力的關鍵。如果經濟動盪繼續下去，那些大幅削減成本的範圍有限，即將到期的債務大量到期，以及在進入資本市場融資面對困難的企業，將最容易受到再融資風險的衝擊。

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