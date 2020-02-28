日本1月工業產值增速放緩　勢陷經濟衰退

日本貿易省周五(28日)公布，1月份工業產值按月增長0.8%，增幅低於12月的1.2%，亦較經濟學家預計的0.2%增幅遜色。

早前公布的Jibun Bank日本製造業採購經理指數為47.6，乃七年多來最嚴重萎縮狀態。最新的1月份工業產值增速放緩數據，並未完全反映在疫情導致供應鏈中斷的問題，顯示出日本製造商疲弱的處境。

彭博經濟學家稱，新冠肺炎開始對中國經濟造成嚴重破壞之前，日本已經因消費稅提高而受到傷害。供應鏈中斷以及中國需求減少顯然是負面因素。事實上，目前大多數分析師預計日本將在本季度陷入經濟衰退。

零售數據方面，1月份零售額按年下降0.4%，為自去年10月份上調消費稅後，連續第四個月下降。按月比較則錄0.6%增長。

此外，1月份失業率也從12月的2.2%升至2.4%。工作崗位與申請人比率急劇下降至1.49，即每100位申請人有149個職位可申請，此數字遠低於經濟學家預估的1.57，這可能是與職位招聘程序調整有關。

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