差估署：各區431呎以下單位呎價全線向上

據差估署臨時數據，1月份各區實用面積431方呎以下細單位的平均每方呎售價全數向上，當中以新界區按月升幅最大。

新界區平均每方呎售價突破1.3萬元，至約13,527元，按月漲約4.32%。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約581萬元，較2019年1月約545萬元，高約36萬元。

至於九龍區細單位平均每方呎售價升至約15,022元，按月高約2.81%。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約645萬元，較去年同期升約62萬元。

港島區細戶平均每方呎售價約17,372元，按月升約1.59%。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約746萬元，按年漲約95萬元。

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