港股格局：大市狂瀉股友為何照賺好淡定？　

恒指大挫超過700點，有散戶逆市照賺。

人稱「元朗股神」的曾錦安指：「港股近日跌幅小過美股，可能係大戶喺2月未部署好，尋日期指結算過後，3月會見真章。依家新冠肺炎疫情擴散，基金經理都會轉趨審慎啲。我依家冇股喺手，會繼續用衍生工具睇跌，料恒指3月或會向24,000至24,300點水平進發。」

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