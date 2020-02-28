港股格局：大市狂瀉股友為何照賺好淡定？
2020年02月28日 11:02
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Eric
恒指大挫超過700點，有散戶逆市照賺。
散戶Eric表示：「今年買股難賺錢，不過好在早前買咗少少睇淡美股嘅反向產品，包括FI二南方納指(07568)同FI二華夏納一百(07522)，依家都有雙位數帳面賺幅。我覺得個市跌得咁急會反彈一下，會等恒指睇吓有冇機會反彈番27,000至28,000點，再開淡倉睇跌。至於中長線博升，我會等25,000點或之下才入少少貨。」
人稱「元朗股神」的曾錦安指：「港股近日跌幅小過美股，可能係大戶喺2月未部署好，尋日期指結算過後，3月會見真章。依家新冠肺炎疫情擴散，基金經理都會轉趨審慎啲。我依家冇股喺手，會繼續用衍生工具睇跌，料恒指3月或會向24,000至24,300點水平進發。」
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